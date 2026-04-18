Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διάρρηξη σε κατάστημα ψιλικών στην Πολίχνη

Η άμεση κινητοποίηση και οι συντονισμένες αναζητήσεις της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, έπειτα από διάρρηξη σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 36χρονο ημεδαπό και έναν 31χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της Παρασκευής οι δύο άνδρες διέρρηξαν κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Πολίχνης, από όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και πακέτα τσιγάρων. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 36χρονο. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα με το οποίο επιχείρησε να διαφύγει, βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων.

Λίγες ώρες αργότερα, μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή της Μενεμένης και συνέλαβαν τον 31χρονο συνεργό του. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο τελευταίος φέρεται να είχε διαπράξει τις προηγούμενες ημέρες επιπλέον κλοπές από δύο καταστήματα ψιλικών και ένα μίνι μάρκετ στις περιοχές του Κορδελιό και της Τούμπα, αφαιρώντας διάφορα προϊόντα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.