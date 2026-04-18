Έμινεμ: Παππούς για δεύτερη φορά ο ράπερ, η θετή του κόρη απέκτησε το πρώτο της παιδί

Παππούς για δεύτερη φορά έγινε ο Έμινεμ, αφού η μεγαλύτερη κόρη του έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η Αλέινα Σκοτ καλωσόρισε την κόρη που απέκτησε με τον σύζυγό της, τον Ματ Μέλερ, την Τρίτη 14 Απριλίου και μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα μέσα από το Instagram λίγες μέρες αργότερα.

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου μωρού της, που φορούσε ένα πλεκτό κορμάκι κατά παραγγελία με το όνομά της.

«Η καρδιά μου έξω από το σώμα μου. Είναι τα πάντα και ακόμη περισσότερα. Η Σκότι Μαρί Μέλερ γεννήθηκε στις 14/4/26. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γλυκό μου κορίτσι», έγραψε στη λεζάντα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δική μας. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Σε αγαπώ χωρίς τέλος», πρόσθεσε αναφερόμενη στον σύζυγό της.

Η Αλέινα Σκοτ είναι ανιψιά της πρώην συζύγου του Έμινεμ, της Ναόμι Σκοτ, αλλά ο ράπερ της υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς η βιολογική της μητέρα αντιμετώπιζε προβλήματα με τη χρήση ναρκωτικών.

