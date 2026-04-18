Έφη Θώδη: Ήμουν κούκλα, με ερωτευόντουσαν όλοι, πήγαινα στα πανηγύρια και σηκώνονταν όρθιοι

Τα πρώτα της βήματα ως τραγουδίστρια σε πανηγύρια αναπόλησε η Έφη Θώδη.

Αν και είχε καταλάβει από μικρή ηλικία ότι είχε ταλέντο, συνάντησε δυσκολίες, αφού επρόκειτο για έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Λόγω της εμφάνισής της, όπως είπε, πολλοί την ερωτεύτηκαν, ενώ είχε δεχθεί και ακραία εκδήλωση θαυμασμού.

Θυμούμενη το ξεκίνημά της στο τραγούδι, η Έφη Θώδη είπε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 18 Απριλίου: «Είναι πολύ δύσκολο αυτό γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις τους άντρες. Εγώ ήμουν και ξέρεις πολύ όμορφη και κούκλα, με ερωτευόντουσαν όλοι. Πήγαινα στα πανηγύρια και σηκώνονταν όλοι όρθιοι μόλις τραγούδαγα. Κατάλαβα ότι έχω ταλέντο όταν τραγούδαγα μικρή και άκουγα τη φωνή μου που ήταν μελωδική».

Αναφερομένη σε θαυμαστή της και τον τρόπο με τον οποίο εκδήλωνε το ενδιαφέρον του, η Έφη Θώδη περιέγραψε: «Ήταν ένας ερωτευμένος που μου στόλιζε το πατάρι με καρδιές και έβαζε και λουλούδια στο δρόμο, στις μάνδρες. Ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω. Κάνω αυτή τη δουλειά 40 χρόνια, δεν έχω κουραστεί».

Πλέον, σημείωσε η τραγουδίστρια, τη φλερτάρουν μέσω των social media, αλλά εκείνη δεν απαντά στα μηνύματα που δέχεται. «Με φλερτάρουν μέσα από τα social. Δεν τους απαντώ εγώ. Δεν είμαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο. Μια φορά πήγα και παντρεύτηκα», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, ανέτρεξε στα παιδικά της χρόνια, τα οποία σημαδεύτηκαν από δυσκολίες. «Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα. Μέχρι παπούτσια δεν είχαμε να φορέσουμε. Μπαίναμε μέσα στα χιόνια. Περπατάγαμε ώρες να πάμε στο σχολείο. Η μάνα μου το ήθελε, γιατί στο σόι της μάνας μου ήταν τραγουδιστές. Ο πατέρας μου ήταν λίγο δύσκολος, αλλά όταν έκανα την πρώτη δουλειά -τότε ήταν κασέτες- και πήρε την κασέτα και την πούλαγε», μοιράστηκε.

