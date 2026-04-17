Χωρίς νερό για οκτώ ώρες αύριο το βράδυ περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα οκτώ ωρών θα σημειωθούν αύριο το βράδυ σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης τo Σάββατο 18/04/2026, από τις 23:00 έως την Κυριακή 19/04/2026 07:00π.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάσταση δικλείδος Φ300 λόγω διαρροής επι τις οδού Διαλογής – Τίμιου Σταυρού της ΔΕ Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μοναστηρίου, Συμμαχική, Κωνσταντινουπόλεως, Παράπλευρη Εθνικής Οδού, Εσωτερική Περιφερειακή, Σοφ. Βενιζέλου, Εμμ. Παππά και τις παρακείμενες οδούς της ΔΕ Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.