Θεσσαλονίκη: 28 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ και 2 προσαγωγές σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Δήμο Χαλκηδόνας

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• (128) άτομα και

• (69) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

• Προσήχθησαν (2) άτομα,

• Διαπιστώθηκαν (28) παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

• Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

• Ακινητοποιήθηκαν (17) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.