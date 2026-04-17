Φωτιά σε νεκροταφείο στα Ιωάννινα, στις στάχτες το οστεοφυλάκιο – Δείτε φωτογραφίες
epiruspost.gr
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Παναγίας στο Ελληνικό Ιωαννίνων.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη σε ένα περιβάλλον γεμάτο πυκνούς καπνούς, ωστόσο κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Η καταστροφή, όμως, στο σημείο είναι εκτεταμένη, καθώς το οστεοφυλάκιο υπέστη σοβαρές ζημιές.
Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η κατάσβεση.
Δείτε φωτογραφίες από το epiruspost.gr:
- Ενοχή των δύο πρώην αστυνομικών για τη φριχτή κακοποίηση των ανηλίκων παιδιών τους ζήτησε η εισαγγελέας
- Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητεί την επίλυση των προβλημάτων των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων
- Κεφαλονιά: “Κάναμε δύο φορές χρήση και η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση” είπε στην απολογία του ο 26χρονος αρσιβαρίστας