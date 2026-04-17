Φωτιά σε νεκροταφείο στα Ιωάννινα, στις στάχτες το οστεοφυλάκιο – Δείτε φωτογραφίες

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Παναγίας στο Ελληνικό Ιωαννίνων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη σε ένα περιβάλλον γεμάτο πυκνούς καπνούς, ωστόσο κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Η καταστροφή, όμως, στο σημείο είναι εκτεταμένη, καθώς το οστεοφυλάκιο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η κατάσβεση.

