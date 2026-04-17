Ανησυχία για τον άσπρο αφρό στη Λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ανησυχία και προβληματισμό στους επαγγελματίες ψαράδες προκαλεί η εμφάνιση άσπρου αφρού σε αρκετά σημεία της Λίμνης Πολυφύτου στην Κοζάνη.

Στο σημείο βρέθηκε ο επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ Ιωάννης Γιαντζής, στο πλαίσιο προγραμματισμένων μετρήσεων που πραγματοποιούνται μέσω σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα την ΕΡΤ ο καθηγητής εμφανίστηκε καθησυχαστικός και με τις πρώτες εκτιμήσεις του, να αναφέρουν ότι το φαινόμενο του αφρού δεν φαίνεται να σχετίζεται με επικίνδυνη ρύπανση, αλλά πιθανότερα με φυσικές διεργασίες στο νερό, όπως η παρουσία οργανικής ύλης ή μικροοργανισμών.

Οι σχετικές μετρήσεις και η παρακολούθηση της λίμνης συνεχίζονται, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος.

kozanimedia

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τα δείγματα νερού

Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα για το φαινόμενο του άσπρου αφρού που καταγράφεται στη Λίμνη Πολυφύτου.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία νερού από τα συνεργεία που βρίσκονται στην περιοχή και ήδη έχουν σταλεί τα δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση.

Ο κ. Γιαντζής επισημαίνει ότι η τελική εκτίμηση θα βασιστεί στα αποτελέσματα των αναλύσεων. Μέχρι τότε, οι ειδικοί συνεχίζουν την παρακολούθηση της περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου σύμφωνα με τις πρώτες επιτόπιες εκτιμήσεις.