Μία μοναδική παράσταση “Balletto di Milano – Carmen” απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μία μοναδική παράσταση “Balletto di Milano – Carmen”, θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στις 20:00.

Το φημισμένο Κρατικό Balletto di Milano, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της «Carmen», σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Prosper Mérimée, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Georges Bizet, και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του .

Η Carmen είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται την τραγική ιστορία μιας έντονα ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταρρέει από την καταστροφική ζήλια ενός άντρα, μέχρι την τελική, σπαρακτική πτώση της στα χέρια του.

Το Balletto di Milano, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρυλική Ακαδημία La Scala, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του ιταλικού μπαλέτου και γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελβετία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Κύπρο κ.ά.

Από το 1998, ο θίασος διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Carlo Pesta, Ιππότη του Τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Ο Carlo Pesta σπούδασε χορό στη σχολή του Teatro alla Scala στο Μιλάνο και στη Σχολή Χορού της Μόσχας και, για πολλά χρόνια, υπήρξε σολίστ στο Μπαλέτο της La Scala. Χάρη σε εκείνον, οι χορευτές του Balletto di Milano έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τεχνικής αρτιότητας.

Το ύφος του Balletto di Milano είναι νεοκλασικό – διατηρεί την κλασική βάση, όπως την ελαφρότητα και την αέρινη ποιότητα των χορευτών, την ακρίβεια κάθε φράσης και την τεχνική τελειότητα, και την εμπλουτιζει με νέες και απρόσμενες κινήσεις της σύγχρονης χορογραφίας .

Η παράσταση της Carmen έχει θεωρηθεί από τα πιο πρωτότυπα έργα, με όλες τις εμφανίσεις να γίνονται sold out.

Η συναρπαστική και εκφραστική χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του George Bizet , με την περίφημη Habanera, σκηνές χορού των Τσιγγάνων, των Στρατιωτών , εντυπωσιακά pas de deux , έντονοι φωτισμοί και τα σκηνικά δίνουν ένα στίγμα θεατρικότητας που κάνει το έργο ξεχωριστό με την δραματική , γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρα του

Μια αθάνατη ιστορία που συνεχίζει να προκαλεί βαθιά συναισθήματα.

Ένα μπαλέτο για τον παθιασμένο έρωτα.

Έργο βασισμένο στην ομώνυμη ιστορία του Prosper Mérimée

Μουσική: Georges Bizet

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Carlo Pesta

Προπώληση: www.more.gr www.tch.gr, ταμείο του Μεγάρου Μουσικής και το Εκδοτήριο της Πλατείας Αριστοτέλους