Βορίδης: Έχω δίλημμα να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι νομικά αστήρικτες – Υπερβολικές οι παραιτήσεις υπουργών

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παραιτήσεων κυβερνητικών στελεχών μίλησε ο Μάκης Βορίδης, τονίζοντας πως βρίσκεται ενώπιον «ηθικού και πολιτικού διλήμματος» ως προς το αν θα στηρίξει τις άρσεις ασυλίας βουλευτών.

Μιλώντας στο Direct του protothema και τον Γιώργο Ευγενίδη πρώην υπουργός υποστήριξε ότι οι σχετικές δικογραφίες στερούνται ουσιαστικής νομικής βάσης, ενώ χαρακτήρισε «υπερβολικές» τις παραιτήσεις που ακολούθησαν τη διαβίβασή τους, σε μια περίοδο όπου η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις και αποχωρήσεις από κυβερνητικά πόστα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχω δίλημμα να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας, είναι παντελώς νομικά αστήρικτες», επισημαίνοντας ότι από την ανάγνωση των δικογραφιών «δεν προκύπτουν πράξεις που να δικαιολογούν τόσο βαριές πολιτικές συνέπειες, όπως οι παραιτήσεις υπουργών».

Ο κ. Βορίδης επέμεινε ότι στην περίπτωση που τον αφορούσε «δεν υπήρχε κανένα αντικειμενικό εύρημα», καλώντας όσους τον επικρίνουν να προσδιορίσουν «ποια ήταν η παράνομη συμπεριφορά» του. «Πρέπει κάποιος να μου πει τι έκανα. Υπάρχει ζημία του Δημοσίου;», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές πράξεις δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ποινικής αξιολόγησης.

Αναφερόμενος στην παραίτησή του, καθώς το όνομα του περιλαμβανόταν στην πρώτη δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθάρισε ότι δεν του ζητήθηκε, ωστόσο την υπέβαλε ο ίδιος, καθώς «δεν ανέχομαι να υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι χρησιμοποιώ την ισχύ του υπουργού». Παράλληλα, σημείωσε ότι από την εξεταστική επιτροπή «δεν προέκυψε καμία έκνομη πράξη» εκ μέρους του.

Σχολιάζοντας τις παραιτήσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών μετά τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «μια διαδικασία αυτοματοποίησης παραιτήσεων, ακόμη και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο», προσθέτοντας πως «πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και όχι αυτόματες αντιδράσεις».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον ρόλο της Βουλής, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές έχουν «υποχρέωση εξατομικευμένου ελέγχου των δικογραφιών», ενώ υπογράμμισε ότι όταν μια υπόθεση αφορά την άσκηση βουλευτικών καθηκόντων «δεν μπορεί να γίνεται δεκτή ποινική δίωξη». «Δεν θέλω να βρεθώ κατηγορούμενος επειδή διαβίβασα ένα αίτημα πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια γενικευμένη αποδοχή αιτημάτων άρσης ασυλίας θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο: «Αν ψηφίσουμε τις άρσεις, ουσιαστικά λέμε ότι με ένα email μπορεί ένας βουλευτής να βρεθεί κατηγορούμενος».

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε και στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας ότι η κριτική σε αυτές «δεν συνιστά απαξίωση», ενώ αναγνώρισε ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι «αξιόλογοι λειτουργοί», κάτι που –όπως είπε– «καθιστά ακόμη πιο απαιτητική την αξιολόγηση των υποθέσεων».

Στο πολιτικό σκέλος, απέρριψε τα σενάρια περί ρήγματος μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ενώ άφησε ανοιχτή τη συζήτηση για ευρύτερες θεσμικές αλλαγές, όπως το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, κάνοντας λόγο πώς αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρόκειται για «κοσμογονική μεταρρύθμιση».

Ο κ. Βορίδης τοποθετήθηκε και για τις διεθνείς εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει επιβράδυνση της οικονομίας λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις.