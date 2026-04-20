Μεξικό: Νεκροί 4 πράκτορες υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών σε τροχαίο δυστύχημα

Τέσσερα μέλη υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων δυο εργαζόμενων στην πρεσβεία των ΗΠΑ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο βόρειο Μεξικό, επιστρέφοντας από επιχείρηση ευρείας κλίμακας κατά της διακίνησης ουσιών, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η εισαγγελία.

Οι πράκτορες συμμετείχαν την Παρασκευή και το Σάββατο σε εφόδους εναντίον έξι μυστικών εργαστηρίων όπου παράγονταν συνθετικά ναρκωτικά στη Μορέλος, στην πολιτεία Τσιουάουα (βόρεια), έπειτα από έρευνα τριών μηνών, εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εισαγγελέας της πολιτείας Σέσαρ Χαουρέγκι.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το όχημα των θυμάτων, επικεφαλής οχηματοπομπής πέντε αυτοκινήτων, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε να πέσει σε χαράδρα. Οι δυο Αμερικανοί ήταν «εκπαιδευτές» οι οποίοι «ασκούσαν τα καθήκοντά τους» στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας κατά της διακίνησης, διευκρίνισε.

«Αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει (…) τους κινδύνους με τους οποίους είναι αντιμέτωποι οι μεξικανοί και οι αμερικανοί δημόσιοι λειτουργοί που είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των κοινοτήτων μας», σχολίασε μέσω X ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον, αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα.

Υπό πίεση της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Μεξικό έχει ενισχύσει περαιτέρω τους τελευταίους μήνες τη συνεργασία του με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών κι έχει προχωρήσει στην έκδοση δεκάδων φερόμενων ως διακινητών στον βόρειο γείτονά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ