Κατερίνα Καραβάτου: Στραμπούληξα τη γνάθο μου την ώρα του ύπνου και πονάω πάρα πολύ

Δεν ξεκίνησε με το… δεξί το πρωί της Κυριακής (19/04) η εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1, με οικοδέσποινα την Κατερίνα Καραβάτου.

Στην έναρξη η παρουσιάστρια ενημέρωσε ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη δεν βρίσκεται εκεί, διότι είναι άρρωστη.

Ταυτόχρονα, η Κατερίνα Καραβάτου ενημέρωσε τους συνεργάτες της και το κοινό ότι είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του ύπνου της και νιώθει έντονο πόνο.

«Μας έχει κάποιος ματιάσει; Ξέρετε τι έπαθα; Στραμπούληξα τη γνάθο μου την ώρα του ύπνου και πονάω πάρα πολύ», αποκάλυψε η Κατερίνα Καραβάτου στο ξεκίνημα της εκπομπής της.

Αμέσως μετά, η Κατερίνα Καραβάτου πήγε κοντά στον συνεργάτη της, Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος απουσίαζε την προηγούμενη ημερά από πάνελ.

«Χθες έτρεμε το χέρι μου. Σηκώθηκα να έρθω και πήγα να φτιάξω καφέ, και βάζω λίγη μαύρη ζάχαρη και δεν πετύχαινα με το κουταλάκι τον καφέ», είπε ο πρώην εκδότης στη συνεργάτιδά του για το δικό του πρόβλημα.