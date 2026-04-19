MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ισπανία ζητά από τις Βρυξέλλες να αναστείλει πλήρως τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ-Ισραήλ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ισπανία θα ζητήσει την Τρίτη, 21 Απριλίου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναστείλει πλήρως τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ, θεωρώντας πως η κυβέρνησή του «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

«Αυτήν την Τρίτη, η ισπανική κυβέρνηση θα καταθέσει στην Ευρώπη μια πρόταση που θα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακυρώσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ, διότι μια κυβέρνηση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ανδαλουσία.

«Είναι τόσο απλό», συμπλήρωσε.

Η συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, που τέθηκε σε ισχύ το 2000, περιλαμβάνει μια ρήτρα που συνδέει τη συμφωνία με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ισπανία αμφισβήτησε αυτήν τη συμφωνία για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Πέδρο Σάντσεθ και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας εκείνης της εποχής έστειλαν μια κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η επιστολή ζητούσε μια αξιολόγηση του σεβασμού από το Ισραήλ των υποχρεώσεών του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Έκτοτε, ο Σάντσεθ είχε σταδιακά σκληρύνει τη θέση του σε αυτό το θέμα, ιδίως σε σχέση με τον πόλεμο στον Λίβανο, έως τη σημερινή ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί μία επιστολή που εστάλη την Παρασκευή στην Επιτροπή από την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, ζητώντας «η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ να εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

