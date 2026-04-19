Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος και η Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της επετείου της «Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία» ανακοινώνουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μνήμης για την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026:

Ώρα 11:00 : Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αμύνης 1).

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ø Ολιγόλεπτοι Χαιρετισμοί

Ø Ομιλία από τον Δρ. Γεώργιο Κ. Φίλη, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής με θέμα: «Η Γενοκτονία των Αρμενίων. Η ιστορία και οι γεωπολιτικές προεκτάσεις ενός εγκλήματος του 20ου αιώνα τον 21ο …»

Ø 12.45 ΠΟΡΕΙΑ προς το Μνημείο των Ηρώων της ΑΣΔΗΜ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Ώρα 13:00 Μνημείο των Ηρώων της ΑΣΔΗΜ

(με την άφιξη της πορείας στο χώρο του Μνημείου) από τους κ.κ.:

Ø Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης

Ø Εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

Ø Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα

Ø Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Ø Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Ø Γενικούς Προξένους

Ø Στρατηγό Διοικητή ΑΣΔΗΜ

Ø Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ø Εκπρόσωπο της Αρμενικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Ø Επικεφαλής των Σωμάτων Ασφαλείας

Ø Εκπροσώπους Νομικών Προσώπων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026:

Ώρα 11:00 : Ορθόδοξος Ιερός Αρμενικός Ναός της Παναγίας (Διαλέττη 4).

Ø Δοξολογία χοροστατούντος του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη κ.κ. Γεγιά Μαλχασιάν

Ø Ομιλία από την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά