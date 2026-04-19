MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ναταλία Γερμανού σε Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: “Πώς πέρασες το Πάσχα σου ως άθεος Χριστιανός Ορθόδοξος;”

|
THESTIVAL TEAM

Η Ναταλία Γερμανού υποδέχθηκε σήμερα στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, τον ρώτησε και για την ατάκα του που έγινε viral το Πάσχα.

«Είμαι πολύ καλά! Δουλεύω πολύ, ζω μια χαρά! Η ζωή μου γενικώς πηγαίνει καλύτερα απ’ ότι πηγαίνει το σύνολο της ζωής στον πλανήτη, που είναι λίγο περίεργο», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Η Ναταλία Γερμανού τον ρώτησε: «Θέλω να μου πεις πώς πέρασες το Πάσχα σου ως… άθεος Χριστιανός Ορθόδοξος».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απάντησε: «Δεν ήταν σκοπός μου να γίνω viral με αυτή την ατάκα. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ το Πάσχα και με συγκινεί πάρα πολύ φιλοσοφικά και λογοτεχνικά το νόημα της ανάστασης των νεκρών, με τη μικρή διαφορά ότι δεν το πιστεύω κυριολεκτικά».

Δείτε όσα είπε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης Ναταλία Γερμανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

