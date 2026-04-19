Ναταλία Γερμανού σε Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: “Πώς πέρασες το Πάσχα σου ως άθεος Χριστιανός Ορθόδοξος;”

Η Ναταλία Γερμανού υποδέχθηκε σήμερα στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, τον ρώτησε και για την ατάκα του που έγινε viral το Πάσχα.

«Είμαι πολύ καλά! Δουλεύω πολύ, ζω μια χαρά! Η ζωή μου γενικώς πηγαίνει καλύτερα απ’ ότι πηγαίνει το σύνολο της ζωής στον πλανήτη, που είναι λίγο περίεργο», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Η Ναταλία Γερμανού τον ρώτησε: «Θέλω να μου πεις πώς πέρασες το Πάσχα σου ως… άθεος Χριστιανός Ορθόδοξος».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απάντησε: «Δεν ήταν σκοπός μου να γίνω viral με αυτή την ατάκα. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ το Πάσχα και με συγκινεί πάρα πολύ φιλοσοφικά και λογοτεχνικά το νόημα της ανάστασης των νεκρών, με τη μικρή διαφορά ότι δεν το πιστεύω κυριολεκτικά».

