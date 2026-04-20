Στάχτη 15 στρέμματα πευκοδάσους στη Σκιάθο – Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Δεκαπέντε στρέμματα πευκοδάσους έγιναν στάχτη από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη θέση Κοκκινόγια, στην περιοχή Πλατανιά της Σκιάθου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και ισχυρή ανησυχία λόγω της επικινδυνότητας του σημείου.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Βόλου ο αντιδήμαρχος για θέματα περιβάλλοντος, Γιάννης Γιαννίτσης, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα μέσα σε πυκνό πευκοδάσος και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου με τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Σκιάθου, η Αστυνομία, εθελοντές, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχε και αεροσκάφος Canadair πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Μέχρι τις 8 το βράδυ είχαν φτάσει ενισχύσεις από τον Βόλο, με μονάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), υπό τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, αντιπύραρχο Βαγγέλη Καραμίτζα. Μεταφέρθηκαν με θαλάσσιο ταξί από Κατηγιώργη, το οποίο πραγματοποίησε δύο δρομολόγια, μεταφέροντας τόσο τους δασοκομάντος όσο και το ανακριτικό κλιμάκιο που διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με κύκλους της Πυροσβεστικής, καθοριστική ήταν η άμεση επέμβαση των τοπικών δυνάμεων και των εθελοντών, καθώς και οι εναέριες ρίψεις, που περιόρισαν την εξάπλωση της φωτιάς στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Με την ενίσχυση της ΕΜΟΔΕ, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το βράδυ.

Συνολικά 25 πυροσβέστες παρέμειναν όλη τη νύχτα στο μέτωπο αντιμετωπίζοντας συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ και σήμερα η περιοχή βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Δήμου Σκιάθου, που διέθεσε τρεις υδροφόρες, μπουλντόζα και μηχάνημα έργου, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη στη βόρεια πλευρά του δάσους. Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σκιάθος

