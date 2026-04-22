Θ. Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερψηφίσω τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών

Για τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews.

Ο κ. Πλεύρης απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αριθμητικά δεδομένα, τονίζοντας ότι «μέχρι τις 20 Απριλίου οι θαλάσσιες ροές το 2025 ήταν γύρω στις 9.000 και το 2026 περίπου 4.500». Εξήγησε ότι «η Κρήτη παραμένει στα ίδια επίπεδα, ωστόσο σημειώνεται αξιοσημείωτη πτώση στην πλευρά της Τουρκίας, καθώς από 6.000 έχουμε πέσει στις 2.000».

«Επομένως στην Τουρκία, στον βαθμό που δεν δημιουργούνται ροές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι έχουμε ίσως την καλύτερη κατάσταση της τελευταίας δεκαετίας, καθώς υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, πολύ καλή φύλαξη και οι ροές είναι πολύ περιορισμένες», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι το μέτωπο της Λιβύης είναι ανησυχητικό. «Υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή Σουδανών που έχουν εκτοπιστεί λόγω πολέμου και έχουμε πάρει τα μέτρα μας στο πεδίο. Θα ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία με τη Frontex και πολλά περισσότερα μέσα στη Λιβύη προκειμένου να επιτηρούν αν ξεκινούν βάρκες».

Πρόσθεσε ότι το αρμόδιο υπουργείο προσπαθεί να έχει μια καλύτερη συνεργασία με τη λιβυκή ακτοφυλακή, το οποίο, όπως είπε, είναι πιο απαιτητικό γιατί η κυβέρνηση μιλά με την πλευρά του Χαφτάρ. Ανακοίνωσε ότι «ήδη έχουμε ετοιμάσει έναν προσωρινό χώρο στα Χανιά και θέλουμε μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε έτοιμη την προσωρινή δομή και στο Ηράκλειο».

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «σε περίπτωση που υπάρχει εργαλειοποίηση και προσπάθεια των κυκλωμάτων να εκμεταλλευτούν αυτό το κανάλι, θα πάρουμε πολύ σκληρά μέτρα. Η αναστολή ασύλου θα είναι το πιο ήπιο μέτρο».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα υπερψηφίσω τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών»

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι θα υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίες, καθώς «σε αντίθεση με τους υπουργούς που όταν στέλνεται φάκελος αμελητί οφείλουμε να αξιολογήσουμε την ουσία, στους βουλευτές δεν αξιολογούμε την ουσία. Η άρση ασυλίας γίνεται αν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα».

Εξέφρασε την άποψή του ότι «όλοι θα αθωωθούν, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία θα αρχειοθετηθούν και δεν θα φτάσουν καν στο δικαστήριο». «Οπότε καταλαβαίνω συναδέλφους-βουλευτές που υποστηρίζουν ότι επιθυμούν την αρχειοθέτηση της υπόθεσης για να μπορέσουν να δείξουν ότι πρόκειται για μια γελοία κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι «και η Ευρωπαία Εισαγγελέας κρίνεται, καθώς είναι εισαγγελικός λειτουργός».

Ο κ. Πλεύρης σχολίασε ότι για τον ίδιο οι υποθέσεις μπορούσαν να έρθουν συνολικά. «Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά βλέπω μια πλημμέλεια ότι ενώ γνωρίζει η Ευρωπαία Εισαγγελέας ότι η αποστολή ενός φακέλου δημιουργεί ένα πολιτικό δεδομένο, είχε όλο τον χρόνο και θα μπορούσε να στείλει συνολικά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ». Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η άρση ασυλίας δεν σημαίνει άσκηση δίωξης».