Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν – Νεκρή μία Καναδή τουρίστρια

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη Δευτέρα στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό και αρχαιολογικό χώρο έξω από την Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι μία Καναδή γυναίκα σκοτώθηκε από τα πυρά, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Τέλος, ο δράστης αυτοκτόνησε.