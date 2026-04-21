Κυρανάκης: Εξετάζονται αλλαγές στον ΚΟΚ για τα πρόστιμα

Την διερεύνηση αλλαγών σε ορισμένα σημεία του νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μιλώντας στο Action24, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον παραβάτη που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα επειδή οδηγεί όχημα με μηχανή με διαφορετικά κυβικά από αυτά που είναι δηλωμένα στην άδεια να μπορεί να βγάλει άδεια για τα συγκεκριμένα κυβικά.

«Εξετάζουμε σε άλλες περιπτώσεις με την ΕΛΑΣ αλλαγές στον ΚΟΚ, για παράδειγμα αφαίρεση διπλώματος όταν οδηγείς διαφορετικά κυβικά από αυτά που είναι δηλωμένα στην άδεια του οχήματος, θα δώσουμςε τη δυνατότητα στον παραβάτη να βγάλει δίπλωμα για τα κυβικά της μηχανής που οδηγούσε και να το ξαναπάρει πίσω στα χέρια του», είπε ο κ. Κυρανάκης.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αφαίρεσης διπλώματος και των προστίμων για άλλες παραβάσεις όπως το παράνομο παρκάρισμα.

Σε ερώτηση αναφορικά με την αυστηρότητα των προστίμων και των ποινών για σχετικά απλές παραβάσεις, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι ο βασικός λόγος για το πρόστιμο αυτό είναι το παρκάρισμα πάνω σε πεζοδρόμια με αποτέλεσμα οι πεζοί να διακυνδυνεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα, την ώρα που – όπως είπε – ψηλά στη λίστα με τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα είναι οι παρασύρσεις πεζών.

«Όποιος κυκλοφορεί με τα πόδια στην Αθήνα, θα δει ότι πάρα πολλοί Έλληνες παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, διπλοπαρκάρουν, πάνε σε ράμπες ΑμεΑ, υπάρχει δηλαδή στο θέμα του παρκαρίσματος μια χαλαρότητα…

Όταν πρέπει να λάβεις μέτρα για τις παρασύρσεις πεζών, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσεις είναι ο χώρος στο πεζοδρόμιο, να μπορούν οι πεζοί να προχωρούν. Πόσες φορές έχετε δει μια μητέρα με το καρότσι να βγαίνει στον δρόμο και να κινδυνεύει. Άρα, λοιπόν, και το [παράνομο] παρκάρισμα σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να έχει σοβαρές συνέπειες», επισήμανε.