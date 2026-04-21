Χαϊδάρι: Σε κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη κατάσταση η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου

Σε εξαιρετικά κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι. Το παιδί δίνει μια δύσκολη μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»με τους γιατρούς να παρακολουθούν κάθε μεταβολή στην υγεία της.

Η ανήλικη παραμένει διασωληνωμένη σε καταστολή μετά τη χθεσινή πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Το ιατρικό προσωπικό χαρακτηρίζει την κατάσταση της ιδιαίτερα σοβαρή με τα τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα να αποτελούν τα βασικά σημεία ανησυχίας. Ειδικότερα, το αιμάτωμα στο κεφάλι κρατά σε επιφυλακή τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι δίνουν συνεχή αγώνα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Δίπλα της, ακούραστοι φρουροί οι γονείς της. Δεν έχουν φύγει ούτε στιγμή από το πλευρό της, ζώντας με αγωνία κάθε λεπτό και ελπίζοντας σε ένα θετικό σημάδι από τους γιατρούς. Η παρουσία τους είναι διαρκής και σιωπηλή γεμάτη αγωνία αλλά και πίστη.

Στο νοσοκομείο μετέβη και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας της ανήλικης. Παράλληλα, επικοινωνία με τους οικείους της είχε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν – σύμφωνα με πληροφορίες – η μαθήτρια ένιωσε ζάλη, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε από τον πρώτο όροφο στο προαύλιο του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η σχολική νοσηλεύτρια και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν δίπλα στο παιδί από την πρώτη στιγμή.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση ανάμεσα στους γονείς και στους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι αποχώρησαν μετά το περιστατικό. Από σήμερα στο σχολείο βρίσκονται ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, με στόχο την υποστήριξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών που έχουν επηρεαστεί από το σοκαριστικό γεγονός.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.