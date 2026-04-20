Την Πέμπτη οι νέες ειρηνευτικές συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – “Δεν τελειώσαμε το έργο μας στο Ιράν”, λέει ο Νετανιάχου

Συνέχεια στις ειρηνευτικές συνομιλίες θα δώσουν τις επόμενες ημέρες το Ισραήλ και ο Λίβανος, με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα (20/04) στο Reuters μία πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη του Πάσχα (16/04) η 10ήμερη εκεχειρία.

Στις διαπραγματεύσεις, που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Πέμπτη (23/04) στην Ουάσινγκτον, το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ.

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έκανε δηλώσεις για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι Ισραηλινοί πιλότοι ελέγχουν τους ουρανούς του Ιράν και πως η χώρα του «δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της» στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Ο κόσμος αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να υπερασπιστεί την ανθρωπότητα από τον βάρβαρο φανατισμό», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο ίδιος τόνισε έπειτα ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «κουβαλούν ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό στις πλάτες τους».

