Βασίλης Ζούλιας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: “Στην πρώτη μας συνάντηση μού έφτιαξε αυγά με πατάτες”

Ο σχεδιαστής μόδας Βασίλης Ζούλιας, άνοιξε το όμορφο ατελιέ του στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή το νέο show που ετοιμάζει και μίλησε στο «Buongiorno» για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την «Emily in Paris».

Ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε αρχικά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και είπε πως «η πρώτη φορά ήταν μία καταπληκτική εμπειρία γιατί τη θαύμαζα την Αλίκη από παιδί. Πήγα στο εμβληματικό διαμέρισμά της και φεύγοντας με κοιτάει πάνω κάτω.

“Μου λέει ‘έχεις φάει; Πεινάς;. Κόμπλαρα. Με τραβάει από το χέρι και με πάει στην κουζίνα και μου λέει ‘θα σου κάνω πατάτες με αυγά”. Η Αλίκη ήταν έτσι, μου είχε σταθεί και σε άλλες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Ήταν παρούσα».

«Είμαστε στα πρόθυρα του καινούργιου show για τον χειμώνα, στο Athens Fashion Week. Μία κολεξιόν αφιερωμένη στο γκλάμουρ των 90’s. Με πολλές εκπλήξεις. Θα έχω 90’s top models έκπληξη», είπε στη συνέχεια ο σχεδιαστής μόδας.

Για το «Emily in Paris», ο Βασίλης Ζούλιας απάντησε ότι «έχω πει πολλές φορές ότι το πάρτι με το ‘Emily in Paris’ για μένα έχει γίνει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω άλλους Έλληνες σχεδιαστές να χαίρονται, όπως χάρηκα και εγώ».

Βασίλης Ζούλιας

