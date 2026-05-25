Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λάρισα.

Τα ίχνη του ανηλίκου χάθηκαν στις 24 Μαΐου και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα (25/5) προχωρώντας άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Aloush (επ.) Αbderrahman (ον)., έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.55 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς και μαύρα παπούτσια. Φορά γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.