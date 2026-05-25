Συζητώντας με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο για τη γυναίκα στο σύγχρονο κόσμο σήμερα στο Δημαρχείο Πανοράματος

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού διοργανώνουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο Πανοράματος (αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής»), εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεο. Θέμα της ομιλίας είναι «Η Γυναίκα στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ρόλοι και σύγχρονες προκλήσεις», ένα ζήτημα με ιδιαίτερη κοινωνική και πνευματική διάσταση, που αγγίζει σύγχρονους προβληματισμούς και αναζητήσεις. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

«Σε μια εποχή ιδιαίτερα περίπλοκη στις σχέσεις των δύο φύλων, σε μια εποχή που ‘‘ανακαλύπτουμε’’ της θέση της γυναίκας στις σύγχρονες κοινωνίες, η εκδήλωση με ομιλητή τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη μας φιλοδοξεί να αναδείξει, με σεβασμό και ανοιχτό πνεύμα, τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και στην Ορθόδοξη παράδοση. Στο Δήμο μας επιδιώκουμε δράσεις που προάγουν τον δημόσιο διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να ακούσουμε αλλά και να συζητήσουμε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης για ένα ζήτημα με σαφείς προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή του καθενός μας. Προσκαλούμε τους συμπολίτες μας και όχι μόνο να παρακολουθήσουν αλλά και να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση» δήλωσε ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να συμβάλει στον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σύνδεση πολιτισμού, κοινωνικής πραγματικότητας και πνευματικής ζωής σε τοπικό επίπεδο. Μετά την ομιλία, θα υπάρξει δυνατότητα διαλόγου με το κοινό, σε ένα ανοιχτό και δημιουργικό πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων.

«Ο πολιτισμός αναπτύσσεται όταν ανοίγουμε ουσιαστικές συζητήσεις που αφορούν την κοινωνία μας. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στον Δήμο μας τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, σε μια εκδήλωση που αγγίζει ζητήματα ταυτότητας, πίστης και σύγχρονων προκλήσεων. Στόχος μας είναι να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον διαλόγου, συμμετοχής και έκφρασης για όλους τους πολίτες» δήλωσε από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Βίκυ Κανέλλου.