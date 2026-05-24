ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ιωάννινα: Νεκρός ποδηλάτης μετά από παράσυρση – Αναζητείται ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων, με θύμα έναν 31χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη.

Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ανατολής.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο νεαρός ποδηλάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή να ειδοποιήσει τις αρχές.

Η Τροχαία Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.

Ιωάννινα Τροχαίο δυστύχημα

