Μιχάλης Σηφάκης – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το πρόωρο τέλος του Survivor: “Να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας”

Ο Μιχάλης Σηφάκης, μαζί με άλλους παίκτες του Survivor, επέστρεψε από τον Άγιο Δομίνικο μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του reality επιβίωσης, που ακολούθησε το σοκαριστικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας κράτησε χαμηλούς τόνους, ζητώντας σεβασμό για τον συμπαίκτη του.

«Είμαστε όλοι καλά, να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Μόλις γυρίσαμε. Είναι γερός, δυνατός, αυτά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Σηφάκης.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με το γεγονός ότι το έπαθλο του Survivor κατέληξε στον Σταύρο Φλώρο, απάντησε: «100%».

