ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για την ΤτΕ: “Είμαστε κόμμα αρχών, όχι ισοβιότητας”

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με αφορμή την κριτική που δέχθηκε για το «παρών» στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδας.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιείται από τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας το ίδιο «κόμμα αρχών».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το κόμμα έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του υπέρ της θέσπισης ορίων θητειών στις δημόσιες θέσεις, στα πρότυπα – όπως σημειώνει – των συνεδριακών αποφάσεων που προβλέπουν όρια θητειών για βουλευτές και ευρωβουλευτές.

«Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση όταν, όπως υποστηρίζει, υπάρχει κυβέρνηση που «κακομεταχειρίζεται τους θεσμούς και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση γίνεται προσωπική αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι «η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων», κάτι που – σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – «είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία».