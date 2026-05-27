MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο αυξήθηκε σε 13 ύστερα από νέο κρούσμα στην Ισπανία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο ξεσπάσματος του ιού αυξήθηκε σε 13, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Η Ισπανία ανακοίνωσε νέο κρούσμα μεταξύ των ασθενών που είναι σε καραντίνα, που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 13», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς σε ανάρτηση στο Χ.

Μεταξύ αυτών τρεις έχασαν τη ζωή τους, αλλά δεν έχουν καταγραφεί άλλοι θάνατοι από τις 2 Μαΐου, δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.

«Η κατάσταση παραμένει σταθερή. Οι επιβάτες που ασθένησαν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ άλλοι παραμένουν σε καραντίνα», δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες, μέλη του πληρώματος και του ιατρικού προσωπικού αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκε εστία του ιού.

Οι χανταϊοί είναι ιοί που μεταδίδονται από τρωκτικά, μπορεί να μολύνουν ανθρώπους και να προκαλέσουν ασθένειες. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι υπάρχουν 10.000 έως 100.000 περιστατικά μεταξύ ανθρώπων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

ΠΟΥ Χανταϊός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη – Οι αλλαγές στην αίθουσα, ποιοι και πόσοι θα μπουν

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Υγεία: Τα σημάδια αφυδάτωσης που δεν πρέπει να αγνοείτε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Η δυτική Θεσσαλονίκη μπαίνει στις ράγες – Προχωρά ο Προαστιακός και η σύνδεση με το λιμάνι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Μουντιάλ 2026: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Σακίρα με συμμετοχή των Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Ισχυρό μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης από την αιμοδοσία του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Έντι Γαβριηλίδης για Λάκη Γαβαλά: Οι ίντριγκες δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα μου