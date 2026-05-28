Θεσσαλονίκη: Αρχίζει σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου, παρουσιάζοντας την έβδομη διοργάνωσή του στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους υποδέχεται το κοινό της πόλης, με έξι ξεχωριστές παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και το Μεξικό, από τις 28 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου.

Με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της διεθνούς σκηνής, η φετινή διοργάνωση στρέφεται σε ένα επίκαιρο και ουσιαστικό ερώτημα: πώς μπορούμε να συνδεθούμε πραγματικά μεταξύ μας και να παραμείνουμε σε σχέσεις, κοινότητες και κοινωνίες, μέσα σε συνθήκες πίεσης και αστάθειας;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις-ντοκουμέντο, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις και περφόρμανς, που συνδυάζουν εικαστικά και μουσικά στοιχεία, με έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Όλες οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενώ το φεστιβάλ θα πλαισιωθεί από συζητήσεις, εργαστήρια και lectureperformances, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με δυναμικές φωνές της σύγχρονης θεατρικής σκηνής.

Η καλλιτεχνική επιτροπή του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, που απαρτίζεται από τον Σάββα Πατσαλίδη (ομότιμο καθηγητή θεατρολογίας του Α.Π.Θ.), τον Πρόδρομο Τσινικόρη (σκηνοθέτη, δραματουργό, ηθοποιό) και την TineMilz (συγγραφέα, δραματουργό, σκηνοθέτιδα) εστίασε «στον χώρο ανάμεσά μας» και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνδεόμαστε μεταξύ μας, σε έναν κόσμο όπου, παρότι είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι και διαθέσιμοι, οι ανθρώπινες επαφές μας συχνά παραμένουν επιφανειακές και αδιάφορες. Σύμφωνα με τη Milz:

Το φεστιβάλ παρακολουθεί πώς μπορεί η σύνδεση να εξακολουθεί να γίνεται πράξη υπό αυτές τις συνθήκες. Πώς η φιλία μπορεί να επιμένει – ως μια μορφή τού να μένουμε ο ένας με τον άλλο. Ως μια άρνηση να αποσυρθούμε.

Αυτό διαμορφώνει και τον τρόπο με τον οποίο το φεστιβάλ απευθύνεται στο κοινό του. Ως μέρος μιας κοινής συνθήκης, οι θεατές προσκαλούνται να εισέλθουν σε έναν κόσμο. Οι παραστάσεις κρατούν ζωντανή την προσοχή, διατηρώντας ανοιχτούς χώρους ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό, ανάμεσα στα σώματα, ανάμεσα στις φωνές. Για μια στιγμή, σχηματίζεται ένας δεσμός – κάτι σαν φιλία.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ ανοίγει με την παράσταση «Mimadre y eldinero» του AnacarsisRamos από το Μεξικό. Ο δημιουργός μοιράζεται τη σκηνή με τη μητέρα του, JosefinaOrlaineta, καταγράφοντας περισσότερα από σαράντα επαγγέλματα που εκείνη αναγκάστηκε να ασκήσει στη διάρκεια μιας ζωής εξήντα και πλέον ετών, μέσα σε ένα κοινωνικοπολιτικό σύστημα, που καθιστά τη φτώχεια αναπόφευκτη. Με χιούμορ, ευαισθησία και αμεσότητα, ο Ramos αφηγείται τη διαδρομή της, αντλώντας υλικό από μια μακρά δημιουργική διαδικασία συνεντεύξεων μαζί της.

Την ίδια ημέρα, ο TimCrouch παρουσιάζει το «Truth’s a DogMusttoKennel», έναν μονόλογο με στοιχεία stand-up, που εστιάζει στη φιγούρα του Τρελού από τον «Βασιλιά Ληρ», ο οποίος εξαφανίζεται στη μέση του έργου. Μέσα από αυτή τη συνθήκη, ο Crouch διερευνά τη σχέση του με το κοινό και αποτυπώνει την υπαρξιακή κρίση του σύγχρονου θεάτρου.

Η θεατρική κολεκτίβα Wunderbaum από τη Γερμανία παρουσιάζει το «DieHundekot-Attacke». Με αφετηρία ένα πραγματικό περιστατικό, μια επίθεση με ακαθαρσίες σκύλου από έναν χορογράφο προς έναν κριτικό, η ομάδα, μέσα από μια ψευδο-ντοκιμαντερίστικη φόρμα, ακροβατεί ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, με σατιρική διάθεση και αιχμηρό, μαύρο χιούμορ.

Στο «MONGA», η JéssicaTeixeira αντλεί έμπνευση από την ιστορία της JuliaPastrana, μιας γυναίκας που υπέστη εκμετάλλευση σε freakshows του 19ου αιώνα. Η ίδια εκθέτει το σώμα της, αγκαλιάζει την ιδιαιτερότητά της και μετατρέπει τους θεατές ταυτόχρονα σε μάρτυρες και συνενόχους, σε μια περφόρμανς που συνδυάζει ποίηση, τραγούδι, χιούμορ και στοιχεία σοκ.

Στο «Farm Fatale», ο PhilippeQuesne παρουσιάζει πέντε σκιάχτρα, πέντε ευγενικούς και ονειροπόλους ήρωες, που συγκροτούν μια ιδιότυπη κοινότητα: τραγουδούν, φιλοσοφούν και επινοούν συνθήματα μέσα σε μια παράξενη φάρμα, προβάλλοντας τη δική τους αντίσταση απέναντι στο καπιταλιστικό σύστημα, που καταστρέφει τη φύση. Με νοσταλγική ατμόσφαιρα, μελαγχολία, μουσική και λεπτό χιούμορ, η παράσταση προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο συνύπαρξης, βασισμένο στην ενσυναίσθηση και την ευγένεια, υιοθετώντας έναν πιο αργό ρυθμό.

Το φεστιβάλ κλείνει με την παράσταση «L’Étang» της GisèleVienne, που βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του RobertWalser. Ένα παιδί που αισθάνεται απόρριψη, σκηνοθετεί την αυτοκτονία του για να επιβεβαιώσει την αγάπη της μητέρας του. Μέσα στο εφηβικό δωμάτιο αναπτύσσεται μια έντονη χορογραφική σύνθεση, όπου μια ατμοσφαιρική αλληλουχία εικόνων αναδεικνύει τα πολλαπλά επίπεδα αντίληψης της πραγματικότητας.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν δύο lectureperformances (30/5 και 6/6), πριν από τις παραστάσεις, από τους FariborzKarimi (Ιράν / Ολλανδία) και AbdalrahmanAlqalaq (Συρία / Παλαιστίνη / Γερμανία). Η πρώτη εστιάζει στη φιλία και στους τρόπους διατήρησης της σύνδεσης μέσα από την απόσταση, ενώ η δεύτερη διερευνά τη γλώσσα υπό συνθήκες βίας.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν επίσης τέσσερα εργαστήρια από τους AnacarsisRamos, WalterBart, FariborzKarimi, TineMilz και PhilippeQuesne, τα οποία απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες του θεάτρου όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΘΒΕ με το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, ορισμένα από τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο ΚΛΕΙΩ.

Το μήνυμα του φετινού Φεστιβάλ είναι σαφές:

Ανάμεσά μας: ένας εύθραυστος κόσμος

Που αντέχει μόνο όσο τον διατηρούμε.

Και η καλλιτεχνική επιτροπή μας προσκαλεί:

Να σταθούμε.

Να παραμείνουμε παρόντες.

Να παραμείνουμε τρυφεροί.

Όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή ακριβώς είναι επικίνδυνο.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση και το αναλυτικό τελικό πρόγραμμα του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα: on.ntng.gr

Στην πλατφόρμα αυτή μπορεί κανείς να ανακαλύψει πληροφορίες και υλικό για τις παραστάσεις και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ.

Κρατήσεις / Εισιτήρια

Κανονικό: 13 ευρώ

Εκπτωτικό Εισιτήριο (πολύτεκνοι, Άνω των 65, Ομαδικό για 10 άτομα, Εκπαιδευτικών): 10 ευρώ

Φοιτητικό – Μαθητικό: 8€

Προπώληση: More.com

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

–Mi madre y el dinero

Anacarsis Ramos / Pornotráfico

σε συνεργασία με τη JosefinaOrlaineta

Πέμπτη 28 Μαΐου, 21:00 – Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

–Truth’s a Dog Must to Kennel

TimCrouch

Πέμπτη 28 Μαΐου, 21:15

Παρασκευή 29 Μαΐου, 21:15 – Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό

Διάρκεια: 70 λεπτά

Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

–Whispered Dreams

Fariborz Karimi

Σάββατο 30 Μαΐου, 20:00

Διάρκεια: 45 λεπτά

Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Με ελεύθερη είσοδο

–DieHundekot – Attacke

Wunderbaum

Σάββατο 30 Μαΐου, 21:00 – Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό

Κυριακή 31 Μαΐου, 19:00

Διάρκεια: 100 λεπτά

Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

–Monga

JéssicaTeixeira

Πέμπτη 4 Ιουνίου, 21:15 – Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό

Παρασκευή 5 Ιουνίου, 21:15

Διάρκεια: 80 λεπτά

Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

–Letters to Friends in Times of Genocide

AbdalrahmanAlqalaq

Σάββατο 6 Ιουνίου, 20:00

Διάρκεια: 30 λεπτά

Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Με ελεύθερη είσοδο

–Farm Fatale

Philippe Quesne

Σάββατο 6 Ιουνίου, 21:00 – Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό

Κυριακή 7 Ιουνίου, 19:00

Διάρκεια: 95 λεπτά

Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

–L’ Étang

GisèleVienne

Πέμπτη 11 Ιουνίου, 21:00 – Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό

Παρασκευή 12 Ιουνίου, 19:00

Διάρκεια: 85 λεπτά

Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Οι συζητήσεις θα έχουν παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική γλώσσα και στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα.

Πρόγραμμα Παράλληλων Δράσεων

EconomicAesthetics

Διάλεξη / Συζήτηση με τον AnacarsisRamos

Τετάρτη 27 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 10:00

Διάρκεια: 3 ώρες

Θέατρο ΚΛΕΙΩ – Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών, ΑΠΘ

On Friendship: A Practice of Staying Near

μετουςTine Milz και Fariborz Karimi

Παρασκευή 29 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 18:00

Διάρκεια: 180΄

Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Εργαστήριο για νέους επαγγελματίες του θεάτρου

με τον WalterBart

Κυριακή 31 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 12:00

Διάρκεια: 150 λεπτά

Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Writing through stage design

Masterclass μετον Philippe Quesne

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 11:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Θέατρο ΚΛΕΙΩ – Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών, ΑΠΘ

Τα εργαστήρια θα έχουν παράλληλα διερμηνεία στην Ελληνικήγλώσσα και στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα.