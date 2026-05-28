Παπαγεωργίου: Η κυβέρνηση επενδύει στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας με νέα και αναβαθμισμένα σχολεία

Για τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση των δημόσιων εκπαιδευτικών υποδομών συζήτησαν ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ήταν το μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), 17 σύγχρονων βιοκλιματικών σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία, πολλές από τις οποίες αναμένεται να είναι έτοιμες για το νέο σχολικό έτος. Από αυτές, οι 16 κατασκευάζονται σε δήμους της Θεσσαλονίκης και μία σε δήμο της Πιερίας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η β’ φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης σε 21 σχολικές κτηριακές δομές του νομού Θεσσαλονίκης και σε 6 σχολικές μονάδες στους νομούς Πέλλας, Σερρών και Ημαθίας. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης σε 78 σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει επίσημα και το πρόγραμμα International Baccalaureate (IB), μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης τριών δημόσιων σχολείων της Θεσσαλονίκης από τον διεθνή οργανισμό IB. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών, που δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη, στις ξένες γλώσσες και στην προετοιμασία των μαθητών για σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.