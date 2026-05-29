MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και της Επαρχιακής Οδού Ν. Μουδανιών- Κύκλωμα Κασσάνδρας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών και της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 29 Μαΐου και από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου αποκλειστικά επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ.18+850 (Α/Κ Ν.Ρυσίου) έως τη Χ.Θ.61+700 (Α/Κ Σιθωνίας/Κασσάνδρας) και της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας, από τη Χ.Θ.0+000 (Α/Κ Σιθωνίας/Κασσάνδρας) έως τη Χ.Θ. 23+650 (Κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας), χωρίς καμία επέμβαση στην κεντρική αρτηρία.

Επισημαίνεται ότι την Παρασκευή 29.05.2026 και την Τρίτη 02.06.2026, οι εργασίες θα περιοριστούν αποκλειστικά εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Τα συνεργεία που θα εκτελέσουν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρής διάρκειας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες συντήρησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Σχοινάς από Θεσσαλονίκη: Μεγάλη εθνική πρόκληση η παραμονή των νέων στην παραγωγή, στο χωράφι, στο κοπάδι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς μετρό από αύριο για τρεις εβδομάδες – Επιστρέφει η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ, πού θα κάνει στάσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηράκλειο: Παρεξήγηση μεταξύ φίλων σε παραλία κατέληξε… σε απειλές με μαχαίρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης από Κασσάνδρα: Η Χαλκιδική ενισχύεται με 200 αστυνομικούς ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κώστας Παπαδόπουλος: Δέχτηκα απειλές, αλλά δεν φοβάμαι για τη ζωή μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κρήτη: Αδέρφια επιτέθηκαν με κατσούνες σε μηχανικούς που πήγαν να μετρήσουν οικόπεδο