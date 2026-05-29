Ξέσπασε σε λυγμούς η Sylvia Gabriel για τη Γωγώ Μαστροκώστα: “Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που ξεπέρασα τον καρκίνο, ενώ αυτή ήταν άρρωστη”

Η φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα και φωτογράφος στον γάμο της με τον Τραϊανό Δέλλα, Sylvia Gabriel μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την κοινή τους πορεία στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Παρασκευής (29/5).

«Κλαίω από την πρώτη στιγμή που μου έστειλαν μήνυμα ότι έφυγε η Γωγώ, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Την είχα κάθε μέρα στις προσευχές μου. Έχω περάσει κι εγώ καρκίνο. Ήμουν τυχερή γιατί διαγνώστηκα πολύ νωρίς και δεν έκανα ούτε χημειοθεραπείες.

Την τελευταία φορά που πήγα να τη δω, δεν έβλεπε πολύ κόσμο, ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ, για να μην εκτίθεται τόσο πολύ σε μικρόβια, ήθελε να με δει. Την είδα, τότε ήταν πολύ άρρωστη. Και είχε μόνο καλά για μένα, ότι “εσύ το ξεπέρασες, μπράβο”.

Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που το ξεπέρασα, ενώ αυτή ήταν άρρωστη. Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω. Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας», είπε κλαίγοντας η Sylvia Gabriel.

