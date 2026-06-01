Marseaux: Η μαμά μου μού έλεγε να μη δώσω Πανελλήνιες και να κάνω τέχνη

Στο After Dark του Θέμη Γεωργαντά φιλοξενήθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής (31/5) η Marseaux. Η νεαρή καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια σημειώνει μεγάλη επιτυχία με τα κομμάτια και τις συνεργασίες της, αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της, όταν η ίδια ήταν στην εφηβεία, και πόσο αυτό σημάδεψε ανεξίτηλα τη μετέπειτα ζωή της.

«Η μαμά μου έφυγε από τη ζωή στα 17 μου. Είναι στην πολύ δύσκολη ηλικία που λες “τι θα κάνω τώρα όταν μεγαλώσω;”. Για εμένα είναι τραγικό το να παίρνουμε αποφάσεις στα 17, αν θα πάμε σε μια σχολή. Η μαμά μου μού έλεγε να μη δώσω πανελλήνιες και να κάνω τέχνη. Όταν φεύγει αυτή η στήριξη… χάος. Είχα έναν άνθρωπο να με πιστεύει», εξομολογήθηκε η Marseaux.

«Ο μπαμπάς μου, ενώ ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός, όταν έφυγε η μαμά μου άρχισε να μπερδεύεται από τον περίγυρο και να αγχώνεται και να λέει, “αφού λένε όλοι π.χ. να γίνεις καθηγήτρια, μήπως πρέπει να το κάνεις;”. Για εμένα ήταν χάος. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε ωριμάζει πολύ απότομα και άτσαλα», αφηγήθηκε η τραγουδίστρια στην κάμερα του ΟΡΕΝ.