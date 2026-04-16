Ο Έντι Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στη Μελόνι – Δείτε το βίντεο

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξει κάποιος θαυμασμό ή σεβασμό, όμως το να γονατίζει κάποιος μπροστά σε έναν άλλον άνθρωπο δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά σήμερα, εκτός αν πρόκειται για τον Έντι Ράμα και την Τζόρτζια Μελόνι.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, είναι η τρίτη φορά που γονατίζει μπροστά στην Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι, και γίνεται για ακόμη μία φορά viral, αν και αυτή τη φορά ήταν πιο διακριτική η χειρονομία του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά την άφιξη του Αλβανού πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στο Palazzo Chigi, ο οποίος σχολιάστηκε μεταξύ άλλων και για το υπερβολικά φαρδύ, oversized σακάκι που επέλεξε.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και στο πώς μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις μεταξύ τους σχέσεις.

Σε ανάρτησή του, ο Έντι Ράμα τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ιταλία, λέγοντας πως καμία προηγούμενη ιταλική κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει σε τόσο οργανωμένο και ισχυρό σχέδιο στρατηγικής συνεργασίας με την Αλβανία, όσο η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.