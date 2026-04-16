MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Χριστίνα Πολίτη για την κρίση στη σχέση της με την Άννα Βίσση: “Έχει ο καιρός γυρίσματα”

|
THESTIVAL TEAM

Η προσωπική ζωή και οι ισχυρές φιλίες των επωνύμων συχνά δοκιμάζονται κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, και η περίπτωση της Χριστίνας Πολίτη με την Άννα Βίσση δεν αποτελεί εξαίρεση. Καλεσμένη το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή της ΕΡΤ, η γνωστή κοσμικογράφος επέλεξε να μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την «παρένθεση» που έχει ανοίξει στη μακροχρόνια σχέση τους.

«Τα συναισθήματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη»

Αντί για τυπικές υπεκφυγές, η Χριστίνα Πολίτη ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με τη φιλία της με την Άννα Βίσση, τονίζοντας πως οι δεσμοί ετών δεν διαγράφονται εύκολα, ακόμη και αν οι συνθήκες αλλάζουν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα από τη μια μέρα στην άλλη. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα γιατί… έχει ο καιρός γυρίσματα, που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια».

Η αναπάντεχη συμβουλή του Chat GPT και ο Boy George

Σε μια πιο ανάλαφρη αλλά ταυτόχρονα αποκαλυπτική στιγμή της κουβέντας με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η Χριστίνα Πολίτη αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διαχειριστεί δύσκολες ερωτήσεις, ακολουθώντας μια προτροπή του Boy George.

«Ρωτάω το Chat GPT για όλα, μου το ‘χε πει και ο Boy George αυτό. Οπότε του βάζω τα πάντα μέσα στο μπλέντερ και με καθοδηγεί το Chat GPT» εξομολογήθηκε, μεταφέροντας με χιούμορ την «οδηγία» που έλαβε για τη συγκεκριμένη συνέντευξη:

«Τίποτα, “μη μιλάς, τίποτα” μου είπε και “όταν σε ρωτήσουν στην εκπομπή για την Άννα Βίσση, πρέπει να χαμογελάσεις”. Πρέπει, λέει, να χαμογελάσω διακριτικά και να ρίξεις ένα επίπεδο… απαντάει και κάτι τρομερές βλακείες! Λοιπόν, ίδωμεν».

Οι προτεραιότητες και τα «σημάδια» που μένουν

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε στην ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα της, διαχωρίζοντας ωστόσο τις καθημερινές παρεξηγήσεις από τα πραγματικά σοβαρά ζητήματα της ζωής.

«Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, και πληγώνομαι και στενοχωριέμαι αλλά δεν γράφουν πάνω μου τα πράγματα που μπορεί να ξεπεραστούν. Αυτά που με στενοχωρούν και δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω είναι τα θέματα υγείας και τα θέματα των παιδιών μου. Αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

