Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – 4 συλλήψεις

Αστυνομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές ώρες χθες (15-04-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (16-04-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στις περιοχές πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν 114 άτομα και 8 οχήματα και

Προσήχθησαν 15 άτομα και

Συνελήφθησαν 4 άτομα για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.