Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συνάντηση των ηγετών Ισραήλ – Λιβάνου: “Θα συμβεί αύριο για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια”

Ιστορική συνάντηση ανάμεσα στον ηγέτη του Ισραήλ και του Λιβάνου, αναμένεται να διεξαχθεί την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, το πρωί της Πέμπτης (16.04.2026).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως προσπαθεί να βρει «χώρο» για να ανασάνουν οι δύο ηγέτες μιας και ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο μαίνεται παρά την εκεχειρία στο Ιράν.

Αν και δεν αναφέρει τις δύο χώρες, το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο από την έκφραση «πέρασαν 34 χρόνια από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν».

«Προσπαθώ να βρω λίγο χώρο για να ανασάνουν οι δύο ηγέτες. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση που μπορεί να θέσει θεμέλια για την έναρξη μιας νέας εποχής ανάμεσα στις δύο χώρες παρά την πληγή που προκαλεί στο Τελ Αβίβ η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.