Δημήτρης Σαμόλης: Ρατσιστικό και υποτιμητικό να λες σε κάποιον “είσαι γκέι και δεν σου φαίνεται”

Την ενόχλησή του για όσους χρησιμοποιούν τη φράση «είσαι γκέι και δεν σου φαίνεται» εξέφρασε ο ηθοποιός Δημήτρης Σαμόλης το βράδυ της Πέμπτης.

Με αφορμή την ερώτηση που του έγινε στο Action 24 «αν η σεξουαλικότητα πολλές φορές γίνεται τοξική στην υπερβολή της;», ο Δημήτρης Σαμόλης είπε «εμένα με ενοχλεί όταν λένε σε κάποιον “είσαι γκέι και δεν σου φαίνεται” Το θεωρώ υποτιμητικό. Αν μου φαινόταν ποιο είναι το πρόβλημα;».

Σύμφωνα με τον ίδιο «δεν είναι κοπλιμέντο η φράση αυτή, είναι εκ προοιμίου ρατσιστική και υποτιμητική. Εννοούν τη θηλυκότητα που για μένα είτε σε άνδρες είτε σε γυναίκες είναι η δυνατή πλευρά. Εκθέτεις την ευάλωτη πλευρά σου και δεν φοβάσαι όποιον θέλει να σου επιτεθεί ενεργειακά. Το θεωρώ μεγάλη δύναμη».

«Καταλαβαίνω ότι όσοι το λένε το κάνουν καλή τη πίστει αλλά καλό είναι τα σχόλια αυτά να τα σκεφτόμαστε γιατί φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο Δημήτρης Σαμόλης.

Ο ηθοποιός εξέφρασε τέλος το παράπονό του γιατί «δεν μιλάμε επίσης για το φάσμα στη σεξουαλικότητα, μας ενδιαφέρει να βάλουμε ταμπέλα. Πολλές φορές ειδικά στα αγόρια που είναι bisexual είναι όλοι καχύποπτοι και λένε “άσε μας τώρα απλά δεν θέλεις να το παραδεχθείς”».