Ισόβια σε πατέρα στη Βρετανία που σκότωσε την 5 μηνών κόρη του, της προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη και δεκάδες κατάγματα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε 35χρονος πατέρας στη Βρετανία για τη δολοφονία της μόλις πέντε εβδομάδων κόρης του, η οποία υπέστη δεκάδες κατάγματα και καταστροφική εγκεφαλική βλάβη έπειτα από επαναλαμβανόμενες επιθέσεις. Η μητέρα του βρέφους καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση, αναφέρει η Daily Mail.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος Σον Τζέφερσον καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της πέντε εβδομάδων κόρης του, Ντάρσι-Λι Τζέφερσον, έπειτα από επανειλημμένες επιθέσεις που προκάλεσαν καταστροφική εγκεφαλική κάκωση και περισσότερα από 40 κατάγματα στο σώμα του βρέφους.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «έχασε τον έλεγχο» όταν επιτέθηκε στο παιδί, το οποίο έφερε δεκάδες κατάγματα στα πλευρά και κατάγματα και στα δύο πόδια τις ημέρες πριν από τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2022.

Ένοχος για ανθρωποκτονία

Τον περασμένο μήνα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία και δύο κατηγορίες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης έπειτα από επταεβδομαδιαία δίκη στο Κακουργιοδικείο του Στάφορντ.

Σε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη του, ο Τζέφερσον ακούγεται να παραπονιέται ότι οι χειροπέδες ήταν πολύ σφιχτές κατά τη σύλληψή του.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα εκτίσει τουλάχιστον 22 χρόνια στη φυλακή. Η μητέρα του παιδιού, Έιμι Κλαρκ, 34 ετών, η οποία έκανε χρήση κοκαΐνης, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση.

Η Κλαρκ κρίθηκε ένοχη για πρόκληση ή επιτρεπτική συμπεριφορά που οδήγησε στον θάνατο παιδιού, καθώς και για δύο κατηγορίες πρόκλησης ή επιτρεπτικής συμπεριφοράς που οδήγησε σε σοβαρή βλάβη παιδιού. Οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία και φόνο εις βάρος της αποσύρθηκαν από την εισαγγελία κατά τη διάρκεια της δίκης.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, μία γυναίκα από το ακροατήριο χαρακτήρισε την Κλαρκ «σκουπίδι».

Η δικαστής κυρία Μπρούνερ δήλωσε κατά την επιβολή της ποινής στον Τζέφερσον: «Ο θάνατος ενός μικρού παιδιού αποτελεί τρομερή τραγωδία. Η Ντάρσι-Λι θα έπρεπε να έχει μια μακρά ζωή γεμάτη αγάπη από την οικογένεια και τους φίλους της.

Της στερήσατε τη ζωή και στερήσατε από άλλους τη χαρά να τη γνωρίσουν και να μοιραστούν τη ζωή τους μαζί της».

Η ίδια πρόσθεσε: «Ως πατέρας της είχατε σημαντικές ευθύνες φροντίδας και ήσασταν το πρόσωπο στο οποίο είχε δικαίωμα να αναζητά αγάπη και προστασία».

Η δικαστής δήλωσε ότι πείστηκε πως ο κατηγορούμενος έχασε την ψυχραιμία του όταν προκάλεσε τα τραύματα στο βρέφος.

Η Ντάρσι πέθανε σε ηλικία μόλις πέντε εβδομάδων, δύο ημέρες αφότου κατέρρευσε στο σπίτι της. Είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, 47 κατάγματα στα πλευρά και κατάγματα και στα δύο πόδια.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αναφέρθηκε ότι το βρέφος, το οποίο είχε γεννηθεί πρόωρα στις 20 Φεβρουαρίου 2022, πέντε εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία, είχε υποστεί επανειλημμένη σωματική κακοποίηση.

Όταν γεννήθηκε με καισαρική τομή, ζύγιζε περίπου 1,8 κιλά.

Ο εισαγγελέας Χαρπρίτ Σάντου ανέφερε ότι η «καταστροφική» κάκωση στο κεφάλι του παιδιού προκλήθηκε είτε από βίαιο ταρακούνημα είτε από χτύπημα του κεφαλιού σε επιφάνεια.

Το δικαστήριο άκουσε ότι η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε μεταξύ 7:00 και 7:18 το πρωί της 27ης Μαρτίου, όταν ο Τζέφερσον κατέβασε το βρέφος στο ισόγειο του πρώην σπιτιού τους στο Χάντσον Ντράιβ, στο Μπέρντγουντ της κομητείας Στάφορντσιρ.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Τζέφερσον, Ρίτσαρντ Άτκινς, υποστήριξε ότι η δολοφονία δεν ήταν προμελετημένη, δηλώνοντας: «Ό,τι συνέβη προέκυψε από θυμό και απογοήτευση».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι η Κλαρκ ζούσε σε «τακτοποιημένο και προσεγμένο» σπίτι, δίνοντας την εικόνα μιας μητέρας που είχε τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ απέκρυπτε τη χρήση κοκαΐνης και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ η Κλαρκ ήταν έγκυος, ο Τζέφερσον της είχε στείλει μήνυμα απειλώντας ότι θα την «θάψει δύο μέτρα κάτω από τη γη» αν προκαλούσε βλάβη στο μωρό μέσω κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο Τζέφερσον έκανε επίσης χρήση ναρκωτικών, καπνίζοντας κάνναβη στο γκαράζ, στο πλαίσιο μιας «ασταθούς» σχέσης που χαρακτηριζόταν από συνεχείς καβγάδες και επιθετικότητα.

«Είναι σφιχτές οι χειροπέδες»

Σε υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία του Στάφορντσιρ, ο Τζέφερσον εμφανίζεται σε καταγραφή από κάμερα θυροτηλεφώνου να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά την κατάρρευση της Ντάρσι.

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης σύλληψής του τον Μάιο του 2024, διαμαρτυρήθηκε ότι οι χειροπέδες ήταν πολύ σφιχτές και απείλησε να καταγγείλει δύο αστυνομικούς.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Κλαρκ, Τομ Γουόκλινγκ, δήλωσε ότι η μητέρα ήταν και η ίδια «θύμα της εγκληματικής συμπεριφοράς του Σον Τζέφερσον», τονίζοντας ότι πρόκειται για μητέρα της οποίας το παιδί δολοφονήθηκε από άλλον.

«Υποστηρίζουμε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό ελαφρυντικό στοιχείο και αποτυπώνεται στην ειλικρινή θλίψη της για την απώλεια του παιδιού της και στη μεταμέλειά της για την αποτυχία της να αντιληφθεί τον κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν η Ντάρσι», ανέφερε.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης ότι η Ντάρσι είχε εξεταστεί πολλές φορές από επαγγελματίες, ωστόσο ενδέχεται να μην ήταν γνωστό ότι έπρεπε να είχε καταχωριστεί σε σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την προστασία παιδιών.

Το βρέφος δεν είχε καταγραφεί στο σύστημα

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, το βρέφος δεν είχε καταγραφεί στο σύστημα λόγω λάθους.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας του Στάφορντσιρ, Ίαν Φιτζέραλντ, δήλωσε: «Πρόκειται για παρατεταμένη και αμείλικτη κακοποίηση ενός ανυπεράσπιστου βρέφους από τους ανθρώπους που όφειλαν να το προστατεύουν.

Η Ντάρσι υπέστη επανειλημμένες βίαιες επιθέσεις. Ο πατέρας της τη δολοφόνησε και η μητέρα της επέτρεψε να συνεχιστεί η κακοποίηση μέχρι να οδηγήσει στον θάνατό της. Οι πράξεις τους συνιστούν μια αποτρόπαια προδοσία της γονικής ευθύνης.

Ο Τζέφερσον θα περάσει πλέον σημαντικό μέρος της ζωής του στη φυλακή, ωστόσο καμία ποινή δεν μπορεί να αντικατοπτρίσει τη σκληρότητα που υπέστη η Ντάρσι ούτε να επανορθώσει την καταστροφή που άφησε πίσω της».

