Θάνατος 59χρονου σε ξενοδοχείο στη μαρίνα Λευκάδας – Κατέρρευσε μετά από αδιαθεσία

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης στη Λευκάδα, όταν ένας 59χρονος άνδρας έχασε αιφνιδίως τη ζωή του μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα στη μαρίνα του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 59χρονος ημεδαπός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το περιστατικό έχει αναλάβει προανάκριση το Λιμεναρχείο Λευκάδας, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του συμβάντος.

Λευκάδα

