Χολαργός: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία, οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους

Στον Χολαργό συνελήφθη ύποπτος για παιδική πορνογραφία, ο οποίος οργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, αναρτώντας φωτογραφίες από τις εξορμήσεις, στην ομάδα που είχε φτιάξει στο διαδίκτυο.

Ο 46χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στον Χολαργό από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από την επιτόπια έρευνα στην οικία του την περασμένη Πέμπτη παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Διαβάστε μας στο Google News

