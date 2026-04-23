Θεμιστοκλέους: Σε 15 ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα για προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού

Το ΕΣΥ ενισχύεται με προσωπικό και ο προγραμματισμός για το 2026 αφορά συνολικά 8.000 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, από τις οποίες 5.000 αφορούν μόνιμο προσωπικό και 3.000 αφορούν επικουρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, «στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης αναμένεται η προκήρυξη περίπου 850 θέσεων για τα νοσοκομεία της χώρας, τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια».

Ο κ. Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο «ΣΚΑΪ», σημείωσε ότι έχει ήδη βελτιωθεί αισθητά η εικόνα συμμετοχής στις προκηρύξεις, τονίζοντας ότι στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής πλέον αντιστοιχούν 6 έως 7 υποψήφιοι ανά θέση, γεγονός που δείχνει αντιστροφή της τάσης που είχε παγιωθεί κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Αναφερόμενος στα κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, υπογράμμισε ότι σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται ενίσχυση έως και 600 ευρώ τον μήνα επιπλέον του μισθού, στις μετακινήσεις προβλέπονται 2.000 ευρώ επιπλέον, μέσω της δωρεάς του Στέλιου Χατζηιωάννου παρέχονται 1.000 ευρώ καθαρά επιπλέον του μισθού, ενώ σε συνεργασία με Περιφέρειες και Δήμους καλύπτεται σε πολλές περιπτώσεις η στέγη και, όπου είναι δυνατόν, και η διατροφή.

Για το νοσηλευτικό προσωπικό, ο υφυπουργός σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία για τις μόνιμες θέσεις, ενώ για το επικουρικό προσωπικό ξεκαθάρισε ότι όσοι έχουν καταθέσει σωστά τα δικαιολογητικά τους στην πλατφόρμα θα προσληφθούν και ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά σε περίπου 15 ημέρες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην Αττική, αναφέροντας ότι: «Όποιος καταθέσει σωστά τα έγγραφά του στην πλατφόρμα επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού και διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος, θα προσληφθεί». Παράλληλα, επανέλαβε ότι «Από το 2020 έως σήμερα, όσοι προσλήφθηκαν ως επικουρικοί συνεχίζουν να παραμένουν στο σύστημα».