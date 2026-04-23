Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

Η κρίση στον χώρο της δικαιοσύνης, οι επιθέσεις που έχουν δεχθεί δικαστικοί λειτουργοί και θέματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στις 22 έως 25 Απριλίου.

Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης, μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα κατατεθεί δικονομική διάταξη για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, των οποίων η ασυλία έχει αρθεί, με βάση τον παλιό νόμο του 2011.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η ίδια η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, ζήτησε την επιτάχυνση στη συνάντηση που είχαν σήμερα. Ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κυρία Κοβέσι έθεσε ζήτημα για το Σύνταγμα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να τοποθετηθεί γι’ αυτό, αλλά δεν ετέθηκε».

Όσον αφορά στην ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρω-εισαγγελέων, των οποίων η θητεία λήγει τον Ιούνιο, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών εξαντλούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και από τη στιγμή που και η κυρία Κοβέσι υπέβαλε εκεί το σχετικό αίτημα, δείχνει ότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητά του επί του θέματος.

Ο κ. Φλωρίδης μίλησε, επίσης για «εξωφρενικά περιστατικά και τραμπουκισμούς εναντίον δικαστών», σημειώνοντας όμως ότι θα ήταν λάθος να το γενικεύσουμε. Όπως είπε, είναι σε εξέλιξη διάλογος με τις δικαστικές ενώσεις και τους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε ό,τι γίνει για την προστασία τους να είναι με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, χαρακτήρισε τη δικαιοσύνη «σάκο του μποξ», καθώς χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο από όλους τους πολιτικούς παίκτες που έχουν και το πλεονέκτημα, μιας και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μιλάει όπως οι άλλοι. Αναφέρθηκε σε πολιτικές που ακυρώθηκαν με απόφαση του ΣτΕ, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των εκάστοτε κυβερνήσεων και άλλες που επικυρώθηκαν και συνάντησαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, ο κ. Πικραμένος επέρριψε μεγάλη ευθύνη σε μερίδα της νομικής κοινότητας που, αντί να λειτουργούν ως ερμηνευτές του Συντάγματος και να κάνουν νηφάλιες παρατηρήσεις, επιδίδονται σε αγώνα τοξικότητας, δηλητηριάζοντας τον μέσο άνθρωπο.

Για τους αφυπηρετήσαντες δικαστικούς που λαμβάνουν θέσεις σε ανεξάρτητες αρχές, είπε ότι είναι ανάγκη να μην πηγαίνει χαμένη η εμπειρία τους, αλλά δεν είναι δεοντολογικό να διορίζονται αμέσως μετά τη λήξη της θητείας τους, προτείνοντας μία διετία ως ένα εύλογο χρονικό διάστημα αναμονής.

Στους αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται στο έργο των δικαστών αναφέρθηκε η Επίτιμη Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα, τονίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί βαρύτατες ποινές. «Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι έχει διογκωθεί η δυσπιστία των πολιτών σε βάρος της δικαιοσύνης, κυρίως με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών, που οφείλεται όμως αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες χωρίς καμία ευθύνη δικαστικών λειτουργών», σημείωσε.

Σε ερώτηση της Συντονίστριας – Δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου (ΤΟ ΒΗΜΑ, MEGA TV), διευκρίνισε ότι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες είναι δικηγόροι και πολιτικοί, οι οποίοι, για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων και εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των συγγενών, προσπαθούν να παρακωλύσουν τις δικαστικές διαδικασίες, διασύροντας τη δικαιοσύνη και παραποιώντας γεγονότα.

Για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, σημείωσε ότι αυτός ισχύει από το 1975, σημειώνοντας ότι οι έντονες επικρίσεις προβάλλονται από κόμματα που, όταν κυβερνούσαν, εξέλεγαν με τον ίδιο τρόπο χωρίς να εκφράζουν τον παραμικρό προβληματισμό. «Είναι παράδοξο και αδιανόητο πώς δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετήσαμε 40 και πλέον χρόνια και ασχοληθήκαμε με βαρύτατες υποθέσεις χωρίς να επικριθεί το έργο μας, όταν επιλεγόμαστε στην ηγεσία, να χαρακτηριζόμαστε επίορκοι ή φαύλα πρόσωπα και φερέφωνα της κυβέρνησης», συμπλήρωσε η κυρία Κλάπα.