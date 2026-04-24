Μάρκος Σεφερλής: Η πολιτική ορθότητα δεν με έχει επηρεάσει, ποτέ δεν έκανα πράγματα που ήταν αντίθετα σε αυτή

Κανέναν περιορισμό ως κωμικός δεν έχει βιώσει ο Μάρκος Σεφερλής, αφού όπως είπε, οι δουλειές του δεν έρχονταν σε αντίθεση με αυτή. Με τα αστεία του, τόνισε, δεν θεωρεί ότι προσέλαβε ποτέ κάποιον. Σύμφωνα με εκείνον πρόκειται για μία μόδα που πλέον θεωρείται ξεπερασμένη και οι κανόνες της κωμωδίας δεν μπορούν να αλλάξουν.



Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 24 Απριλίου, και κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την πολιτική ορθότητα. «Η πολιτική ορθότητα εμένα δεν με έχει επηρεάσει καθόλου, γιατί ποτέ δεν έκανα πράγματα που είναι αντίθετα σε αυτό. Η κωμωδία αυτή είναι, δεν θα αλλάξουμε τώρα τους κανόνες της κωμωδίας. Όλο αυτό είναι μια φούσκα που ξεφούσκωσε. Δεν νομίζω ποτέ πως ότι αστεία ή σχόλια έκανα ήταν για να προσβάλλω κάποιον», σχολίασε.



Παράλληλα, ο κωμικός διευκρίνισε ότι δεν του λείπει η τηλεόραση, αφού η παρουσία του στο μέσο συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη. Σε αυτή τη φάση προτιμά να επενδύει τον ελεύθερο χρόνο του στη σχέση του με τον γιο του.



«Δεν θα έλεγα ότι μου έχει λείψει η ζωντανή τηλεόραση, γιατί είναι μια ευθύνη πολύ μεγάλη. Δεν σου αφήνει το περιθώριο να έχεις λίγη προσωπική ζωή. Το ότι έχω τώρα χρόνο να περάσω με τον γιο μου, να πάμε στο γήπεδο, να κάνουμε πράγματα μαζί, μου αρέσει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, θέλω να κάνω τηλεόραση, είναι στα σχέδιά μου, αλλά το ζωντανό θα το απέφευγα με την έννοια ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη», σημείωσε.



