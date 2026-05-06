Δύσκολες ώρες για τον Τόνυ Μαυρίδη: “Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής”

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Τόνυ Μαυρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδερφή του.

Ο μουσικός παραγωγός αποχαιρέτισε την αδερφή του μέσω αναρτήσεων που έκανε την Τρίτη 5 Μαΐου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μέσω story μία φωτογραφία της εκλιπούσας, σημειώνοντας: «Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής».

Σε άλλη δημοσίευσή του, που συνοδευόταν από βίντεο με τραγούδι, ακούγονταν οι στίχοι «έφυγες νωρίς και ζω μέσα στα σκοτάδια, με μισή καρδιά γεμάτη από σημάδια. Με άφησες με ανοιχτή πληγή», με τον Τόνυ Μαυρίδη να σχολιάζει «σ’ αγαπώ».