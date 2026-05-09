Χαλκιδική: Έκλεψαν εξοπλισμό και εργαλεία μέσα σε λίγες ώρες από παραλιακά καταστήματα – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα και μίας γυναίκας προχώρησαν προχθές το βράδυ (7/5) σε περιοχή της Χαλκιδικής, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την μεθοδική έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι χρησιμοποιώντας όχημα, το χρονικό διάστημα από το βράδυ της 5ης Μαΐου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Μαΐου 2026 διέπραξαν:

3 κλοπές από παραλιακά καταστήματα στην ίδια περιοχή της Χαλκιδικής,

1 κλοπή από τουριστικό κατάλυμα στην Χαλκιδική και

1 κλοπή από επιχείρηση σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Αφαίρεσαν εξοπλισμό εξωτερικού χώρου, εργαλεία και άλλα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν σε υπόγειο χώρο που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή της Χαλκιδικής και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους. Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.