MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκιδική: Εκδήλωση για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στα Πετράλωνα

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, πραγματοποιήθηκε στα Πετράλωνα Χαλκιδικής.

Στην εκδήλωση έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενώ νωρίτερα τελέστηκε δοξολογία στον ναό Προφήτη Ηλία.

Στον επίσημο χαιρετισμό της, η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου, αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, επισημαίνοντας ότι «η μνήμη αποτελεί χρέος απέναντι στην ιστορία αλλά και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές».

Η αντιπεριφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική παρουσία και προσφορά των Ποντίων στη Χαλκιδική, τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι του Πόντου, παρά τον ξεριζωμό και τις ανείπωτες δυσκολίες που βίωσαν, κατάφεραν να δημιουργήσουν ξανά τη ζωή τους, να προοδεύσουν και να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, διατηρώντας τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους κληρονομιά, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας».

 Χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ Καρράς, οι βουλευτές Χαλκιδικής, Ιωάννης Γιώργος και Απόστολος Πάνας, η αντιπρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Μαρία Στεφανίδου και εκπρόσωποι Ποντιακών Σωματείων.

 Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του ιστορικού πυρρίχιου χορού «Σέρρα», προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους παρευρισκομένους.

 Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής του τόπου, ποντιακοί σύλλογοι και φορείς και πλήθος κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Δάφνη Καραβοκύρη: Είμαι μέντορας κακοποιημένων γυναικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς στους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ στον Δήμο Θέρμης για την παραβατικότητα των ανηλίκων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Στην Αθήνα για τον τρίτο προημιτελικό των play off της GBL απέναντι στην ΑΕΚ ο Άρης

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Θεοδωρόπουλος για το σοκαριστικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου: “Γινόταν ένας χαμός στην περιοχή είναι όλο θέμα του βαρκάρη”