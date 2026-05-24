Χαλκιδική: Εκδήλωση για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στα Πετράλωνα

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, πραγματοποιήθηκε στα Πετράλωνα Χαλκιδικής.

Στην εκδήλωση έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενώ νωρίτερα τελέστηκε δοξολογία στον ναό Προφήτη Ηλία.

Στον επίσημο χαιρετισμό της, η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου, αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, επισημαίνοντας ότι «η μνήμη αποτελεί χρέος απέναντι στην ιστορία αλλά και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές».

Η αντιπεριφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική παρουσία και προσφορά των Ποντίων στη Χαλκιδική, τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι του Πόντου, παρά τον ξεριζωμό και τις ανείπωτες δυσκολίες που βίωσαν, κατάφεραν να δημιουργήσουν ξανά τη ζωή τους, να προοδεύσουν και να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, διατηρώντας τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους κληρονομιά, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας».

Χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ Καρράς, οι βουλευτές Χαλκιδικής, Ιωάννης Γιώργος και Απόστολος Πάνας, η αντιπρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Μαρία Στεφανίδου και εκπρόσωποι Ποντιακών Σωματείων.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του ιστορικού πυρρίχιου χορού «Σέρρα», προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους παρευρισκομένους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής του τόπου, ποντιακοί σύλλογοι και φορείς και πλήθος κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ