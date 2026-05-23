Στην εντατική ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου μετά από σοβαρό τροχαίο – Βίντεο

Σοκ με τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, δίκυκλο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του επιβάτη της μηχανής, του Μάριου Οικονόμου.

Ο τραυματίας φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Η ΑΕΚ, μέσα από ενημέρωσή της, δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό του άλλοτε παίκτη της αλλά και στην οικογένειά του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Ιωαννίνων, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο δρόμο, όπου, όπως υποστηρίζουν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία περιστατικά, ζητώντας παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Να σημειωθεί ότι στο σημείο βρισκόταν αρχικά, συμπτωματικά, γερανός της αστυνομίας, προκειμένου να μεταφέρει άλλο υπηρεσιακό όχημα που είχε ακινητοποιηθεί σε κοντινή απόσταση.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε και για τη μεταφορά του εμπλεκόμενου οχήματος, καθώς προβλέπεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε αυτό, όπως ορίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το εμπλεκόμενο όχημα δεν ανήκει στην αστυνομία.

