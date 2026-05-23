Θεσσαλονίκη: “Το μέλλον μας δεν είναι ο σεξισμός και η βία” – Πορεία για το 10ο Αυτοοργανωμενο Pride – Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η πορεία του αυτοοργανωμένου Pride.

Άτομα της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστερας αλλά και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν “πολύχρωμη πορεία υπερηφάνειας” στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης.

Κρατουν πανό και φωνάζουν συνθήματα κατά του σεξισμού και της ομοφοβίας.

Η πορεία γίνεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων, κατά της ομοφοβίας και της έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων.

Η πορεία ξενοκίνητε από το Άγαλμα Βενιζέλου όπου νωρίτερα τα άτομα πραγματοποίησαν συγκέντωση και κι έτσι στο κέντρο της πόλης.

