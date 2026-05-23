Ελπίδα για τη Δημοκρατία: “Στην εκπομπή του Λιάγκα είδαν μόνο γραφικούς και ψεκασμένους”

Την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ANT1 «Το Πρωινό» σχολίασαν κύκλοι του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έπειτα από ρεπορτάζ που αναφέρθηκε στα στελέχη που απαρτίζουν τους συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν:

«Χαιρόμαστε πολύ που ο κύριος Λιάγκας, μετά τις άκρως προσβλητικές αναφορές περί… ”εκμετάλλευσης του θανάτου του παιδιού της”, ξαφνικά εχθές μετατράπηκε στον ”μοναδικό άνθρωπο που αγαπάει τη Μαρία”.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν τις ”συμβουλές” του στον ημίωρο λίβελο που αφιέρωσε για την εκδήλωση της ”Ελπίδας για τη Δημοκρατία” στη Θεσσαλονίκη.

Επειδή κι εμείς τον αγαπάμε, θα τον συμβουλεύαμε να μην αναφέρει στον αέρα ότι παρακολούθησε μόλις για ένα τέταρτο, μία δίωρη πολιτική εκδήλωση, την οποία σχολίαζε επί μισή ώρα στο πρωϊνάδικό του.

Συνήθως οι δημοσιογράφοι αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στην έρευνα των θεμάτων που παρουσιάζουν, η δε αναλογία χρόνου έρευνας/παρουσίασης, όπως γνωρίζουν ακόμα και οι πρωτοετείς φοιτητές δημοσιογραφίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3/1.

Επιπλέον, θα του λέγαμε κι εμείς ότι μάλλον δεν τον ”αγαπάνε” οι συνεργάτες του που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Διότι τον πληροφόρησαν ότι είδαν ”μόνο γραφικούς, ψεκασμένους και υποστηρικτές του Τράγκα”, χωρίς να τον ενημερώσουν ότι παρουσιάστηκαν καθηγητές Πανεπιστημίων, νέοι επιστήμονες που έχουν εκδιωχθεί στο εξωτερικό, επιχειρηματίες που παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα σε ένα εχθρικό κράτος, αγρότες που πολεμούν να κρατήσουν ζωντανή τη γη τους και τη δουλειά τους, νέοι φοιτητές και εργαζόμενοι που ψάχνουν λόγους για να μείνουν στη χώρα τους.

Εκτός κι αν τον ενημέρωσαν, αλλά επέλεξε να μην το αναφέρει…

Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτούς τους Έλληνες του καθημερινού μόχθου, της επιστήμης και του παγκόσμιου Ελληνισμού, τους θεωρούμε πολύ πιο σπουδαίους από τους περιφερόμενους στον μικρόκοσμο του ελλαδικού θεάματος, με τους οποίους ασχολείται ο κ. Λιάγκας.

Θα τον συμβουλεύαμε δε, αν αποφασίσει να ασχοληθεί κι αυτός μαζί τους, να το κάνει με μια έστω στοιχειώδη σοβαρότητα. Με αγάπη…».