MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: “Στην εκπομπή του Λιάγκα είδαν μόνο γραφικούς και ψεκασμένους”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ANT1 «Το Πρωινό» σχολίασαν κύκλοι του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έπειτα από ρεπορτάζ που αναφέρθηκε στα στελέχη που απαρτίζουν τους συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν:

«Χαιρόμαστε πολύ που ο κύριος Λιάγκας, μετά τις άκρως προσβλητικές αναφορές περί… ”εκμετάλλευσης του θανάτου του παιδιού της”, ξαφνικά εχθές μετατράπηκε στον ”μοναδικό άνθρωπο που αγαπάει τη Μαρία”.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν τις ”συμβουλές” του στον ημίωρο λίβελο που αφιέρωσε για την εκδήλωση της ”Ελπίδας για τη Δημοκρατία” στη Θεσσαλονίκη.

Επειδή κι εμείς τον αγαπάμε, θα τον συμβουλεύαμε να μην αναφέρει στον αέρα ότι παρακολούθησε μόλις για ένα τέταρτο, μία δίωρη πολιτική εκδήλωση, την οποία σχολίαζε επί μισή ώρα στο πρωϊνάδικό του.

Συνήθως οι δημοσιογράφοι αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στην έρευνα των θεμάτων που παρουσιάζουν, η δε αναλογία χρόνου έρευνας/παρουσίασης, όπως γνωρίζουν ακόμα και οι πρωτοετείς φοιτητές δημοσιογραφίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3/1.

Επιπλέον, θα του λέγαμε κι εμείς ότι μάλλον δεν τον ”αγαπάνε” οι συνεργάτες του που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Διότι τον πληροφόρησαν ότι είδαν ”μόνο γραφικούς, ψεκασμένους και υποστηρικτές του Τράγκα”, χωρίς να τον ενημερώσουν ότι παρουσιάστηκαν καθηγητές Πανεπιστημίων, νέοι επιστήμονες που έχουν εκδιωχθεί στο εξωτερικό, επιχειρηματίες που παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα σε ένα εχθρικό κράτος, αγρότες που πολεμούν να κρατήσουν ζωντανή τη γη τους και τη δουλειά τους, νέοι φοιτητές και εργαζόμενοι που ψάχνουν λόγους για να μείνουν στη χώρα τους.

Εκτός κι αν τον ενημέρωσαν, αλλά επέλεξε να μην το αναφέρει…

Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτούς τους Έλληνες του καθημερινού μόχθου, της επιστήμης και του παγκόσμιου Ελληνισμού, τους θεωρούμε πολύ πιο σπουδαίους από τους περιφερόμενους στον μικρόκοσμο του ελλαδικού θεάματος, με τους οποίους ασχολείται ο κ. Λιάγκας.

Θα τον συμβουλεύαμε δε, αν αποφασίσει να ασχοληθεί κι αυτός μαζί τους, να το κάνει με μια έστω στοιχειώδη σοβαρότητα. Με αγάπη…».

Ελπίδα για τη Δημοκρατία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης “όλα πρέπει να αλλάξουν. ΡΝΣ9”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Αυστρία: Μαλλιά πιασμένα σε κότσο και αλογοουρά θα μπορούν να έχουν οι στρατιώτες

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Έμπολα: Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού και τα πιθανά αίτια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Αστυνομικοί “εξουδετέρωσαν” άνδρα που κουβαλούσε όπλα και χειροβομβίδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κρήτη: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θαμνώδη περιοχή στο Ηράκλειο 50χρονος που αγνοούνταν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τσάφος: Στην τελική τιμή ρεύματος η Eλλάδα είναι η 10η φθηνότερη της ΕΕ και 19% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2025