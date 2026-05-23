MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς: Μετά τη φυλακή ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα»

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Για την πορεία του και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη φυλακή μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Ο γνωστός σχεδιαστής παραδέχτηκε πως μετά την οικονομική του καταστροφή έχασε τα πάντα, ωστόσο επιστρέφει συχνά στη Μύκονο, όπου φιλοξενείται από φίλους και συνεργάτες.

«Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήρανε από το δημόσιο. Βέβαια καλά κάνανε γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα… Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Μετά από αυτό, ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα. Το ότι έχω να φάω περισσότερο φαγητό, ακόμη και κάτι απλό, όπως μια χειραψία, είναι ανταλλαγή με όσα είναι περιττά στη ζωή.

Κοσμήματα και ρούχα έχω, το στυλ μου δεν έχει αλλάξει, δουλεύω για τους ξένους οίκους. Είμαι ευτυχής», παραδέχτηκε ο Λάκης Γαβαλάς.

Λάκης Γαβαλάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 14 ώρες πριν

Οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας ανοίγουν σήμερα και αύριο τις πόρτες τους στο κοινό – Δείτε ποια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13 ώρες πριν

Το TechSaloniki X και σήμερα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 56 λεπτά πριν

Σταύρος Καλαφάτης από το TechSaloniki: “H καινοτομία είναι η νέα εθνική μας ισχύς”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παιδιά έπαιξαν βόλεϊ σε ένα μεγάλο γήπεδο που στήθηκε στην πλ. Αριστοτέλους – Βίντεο και φωτογραφίες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Καλοκαίρι και κατοικίδια: Πώς να προστατεύσετε τους τετράποδους φίλους σας από τη ζέστη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη